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24.07.2020 - 12:24 | | İHA

Ot toplayan çocuğun bacağına dirgen saplandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kars’ta ot toplayan 13 yaşındaki çocuğun bacağına dirgen saplandı.

Ot toplayan çocuğun bacağına dirgen saplandı!

Susuz ilçesine bağlı İncipınar köyünde ailesine yardım eden 13 yaşındaki N.S.’nin bacağına dirgen saplandı. Yaralanan çocuk için AFAD ekipleri seferber oldu. Olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, çocuğun bacağına saplanan dirgeni ustaca keserek aldı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen N.S. hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen N.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklamasıVali Yerlikaya, 'Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak' dedi.
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