‘Otel kullanımına uygun’ satılık kilise!

İlanda “UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren bir bölge içerisinde bilinen bir konumda yer alan kilise, lokasyonu itibariyle turistik amaçla değerlendirilebilir” denildi.Bursa’da 16 dönüm arazi içinde bulunan tarihi Rum Kilisesi için yayımlanan ilanda ise “Bursa’nın tarihi ve turistik semtlerinden birinde Butik otel/ restoran ve diğer ticari amaçlı yatırımlar için kullanıma uygun 16 dönüm imarlı arazi satılıktır.” ifadesine yer verildi.Mardin’in Artuklu ilçe merkezinde ise 4. yüzyıldan kalma Mor Yuhanna Süryani Kilisesi bir emlak ofisi tarafından 7 milyon 250 bin TL üzerinden satışa çıkarıldı.