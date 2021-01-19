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19.01.2021 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

‘Otel kullanımına uygun’ satılık kilise!

Bursa’da iki, Mardin’de bir tarihi kilise satılığa çıkarıldı. Bir internet sitesinde “Bursa’da Kültür Sanat Merkezi/Müze/Otel Olabilecek Tarihi Kilise” başlığıyla verilen ilanda, kilise için 6 milyon 300 bin lira talep edildi.

‘Otel kullanımına uygun’ satılık kilise!
NAMIK DURUKAN Ankara  

İlanda “UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren bir bölge içerisinde bilinen bir konumda yer alan kilise, lokasyonu itibariyle turistik amaçla değerlendirilebilir” denildi.Bursa’da 16 dönüm arazi içinde bulunan tarihi Rum Kilisesi için yayımlanan ilanda ise “Bursa’nın tarihi ve turistik semtlerinden birinde Butik otel/ restoran ve diğer ticari amaçlı yatırımlar için kullanıma uygun 16 dönüm imarlı arazi satılıktır.” ifadesine yer verildi.Mardin’in Artuklu ilçe merkezinde ise 4. yüzyıldan kalma Mor Yuhanna Süryani Kilisesi bir emlak ofisi tarafından 7 milyon 250 bin TL üzerinden satışa çıkarıldı.                      

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