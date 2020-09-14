Otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişiyi gasp ettikler!

Olay Kumla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. ve K.Y. isimli iki kadınla bir otelde buluşmayı planlayan O.A. ve O.S. isimli iki arkadaş, otele gelip odalarına yerleşti. 2 kadının odaya gelmesinin ardından ellerinde silahlarla otel odasına giren 3 kişi, O.A. ve O.S'nin üzerinden cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kadınlarla birlikte kaçtı. Kadınlarla bu 3 kişinin suç ortağı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheliyi kaçtıkları ticari taksinin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli 5 şahsın üzerinde yapılan aramada gasp edildiği iddia edilen para ve cep telefonlarının yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.