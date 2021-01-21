Otel odasında 3 çocuk annesini iple boğmuştu... Yakalandı

Bayrampaşa'da 12 Ocak günü yaşanan olayda, otel çalışanları odalardan birinde küçük bir çocuğun sürekli ağlama sesi üzerine önce ağlama sesinin geldiği odanın kapısını çaldı. Kapıyı açan kimse olmayınca otele ait yedek anahtarla odaya giren çalışanlar ağlayan çocuğun “Annem yok” demesi üzerine kamera kayıtlarını inceledi. Küçük çocuğun annesinin en son üst kattaki bir odaya girdiğini tespit eden çalışanlar, yine yedek anahtarla açtıkları ikinci odada 43 yaşındaki Ferdane Kurt’un cesediyle karşılaşmıştı.









Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede kadının iple boğularak öldürüldüğünü belirleyen polis, yaptığı inceleme sonrasında olayın bir numaralı şüphelisi olarak aynı odada kalan Cemil Yar'ı aramaya başlamıştı. Cinayetten kısa süre sonra otelden ayrıldığı belirlenen tekstil işçisi 38 yaşındaki şüphelinin yakalanması için yapılan çalışmalarda zanlının Küçükçekmece Yarımburgaz'da bir adreste saklandığını tespit eden polis, adrese bugün akşam saatlerinde baskın düzenledi.



Başakşehir ilçe ve Cinayet Büro ekiplerince düzenlenen baskınla adreste yakalanan Cemil Yar gözaltına alınıp emniyete götürüldü.









Gayrettepe’deki Cinayet Büro amirliğine götürülerek sorguya alınan ve tekstil işçiliği yaptığı belirlenen zanlının cinayetten 1 ay kadar önce de ayrı yaşadığı eşinden boşandığı ve 4-5 aydır aynı otel kalıp Ferdane Kurt ile aynı otelde tanıştığı öğrenildi.