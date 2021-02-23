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23.02.2021 - 17:45 | | DHA

Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi

Konya'da kaldığı otel odasında başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan kimya öğretmeni Mahmut T. , bugün Hursunlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek Mahmut T.'nin, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi

Konya Yunak'ta lisede görev yapan kimya öğretmeni Mahmut T.'nin (37) yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 yıldır kaldığı oteli aradı. Otel görevlileri de Mahmut T.'nin oda kapısını çaldı. Açan olmayınca odaya giren görevliler, Mahmut T.'yi başına poşet geçirilmiş olarak hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine odaya gelen sağlık görevlileri, Mahmut T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mahmut T.'nin cenazesi, bugün Hursunlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek olan Mahmut T.'nin, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

 

    Bariyerlere saplanan otomobil dik durduKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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