Otel odasındaki cinayette detaylar ortaya çıktı!

İstanbul Bayrampaşa'da 10 gün önce meydana gelen olayda Ferdane Kurt adlı kadın otelde iple boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Aynı otelde kalan Cemil Y. tarafından öldürülen kadının 3 yaşındaki çocuğu da kendi odasında yalnız başına ağlarken bulunmuştu.

ŞÜPHELİ KÜÇÜKÇEKMECE'DE BULUNDU



Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 200 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu cinayetin ardından önce metroya ardından otobüse daha sonra iki ayrı minibüse bindiği tespit edilen şüphelinin son olarak Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinde iş bulduğu tespit edildi. Tekstil atölyesine yapılan baskında şüpheli Cemil Y. gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ HATIRLAYAMADI



Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. İfadesinde Ferdane Kurt'u öldürdüğünü itiraf eden Cemil Y. "Onunla birlikte kaldığımız otelde tanışmıştık. 7 günlük bir arkadaşlığımız vardı. Olay günü benim kaldığım odaya geldi. Birlikte oturup yemek yedik. Ancak daha sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde onu sırt üstü yatar vaziyette olduğunu gördüm. Öldüğünü anlayınca oradan kaçtım. Neden öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.

4 GÜN ÖNCE KAMERALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma sırasında ilginç bir detaya ulaştı. Şüphelinin cinayetten 4 gün önce otel koridorlarında bulunan güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek odasının girişinin görülmesini engellediği ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE 6 KEZ POLİS TARAFINDAN YAKALANMIŞ



Şüphelinin daha önceden tehdit, hakaret, uyuşturucu bulundurmak, yaralama gibi suçlardan 6 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.