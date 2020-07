Otelci çift FETÖ’den tutuklandı

Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 yıldızlı Delphin Oteller zincirinin ortaklarından A.C ve eşi M.C, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



Gözaltına alınan diğer ortaklar U. C. ve E. C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Delphin Oteller zincirinin ortakları A. C., U. C, M. C. ve E. C., geçen hafta Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, KOM’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli kontrolle serbest

Savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A. C. ve eşi M. C. tutuklandı, gözaltına alınan diğer şüpheliler U. C ve E. C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Muvazzaflara operasyon

- FETÖ’nün ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4’ü pilot 16 muvazzaf subay olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında kapatılan hava hastanelerinde pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da bulunduğu öğrenildi.

- Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli, Manisa’da yakalandı.

- Kapatılan Zaman gazetesinin Bylock kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Kemer temsilcisi H.K., Manisa’da yakalanan H.K. ilçeye getirildi.

- Kayseri’de KHK’larla kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin eski çalışanlarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgütün haberleşme programları “ByLock”, “Eagle” ve “Kakao” kullanıcısı oldukları belirtildi.

- Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.