MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
ABONE OL
14.01.2021 - 14:14 | | İHA

Otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

İstanbul'da kaldığı otel odasında 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Cemil V. (38) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ferdane Kurt (43), memleketinde toprağa verildi.

Otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki oğlu ile kalan Ferdane Kurt, iddiaya göre, aynı otelde kalan Cemil V. tarafından henüz bilinmeyen nedenle çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü.

Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Kurt'un cenazesi, Doğanşehir ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

 

Emine Erdoğan: Çevre kirliliğini önleyelimCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi! Koronavirüs aşısında öncelik listesi güncellendi

Son dakika haberi! Koronavirüs aşısında öncelik listesi güncellendi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Cesedi parçalayarak ayrı ayrı çantalara koydu! Sır perdesi aralanıyor

Cesedi parçalayarak ayrı ayrı çantalara koydu! Sır perdesi aralanıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet