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28.09.2020 - 15:26 | | DHA

Otelde inanılmaz anlar! Asılı kaldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turistlerin bindikleri deniz paraşütünün rüzgarla sürüklenerek otelin çatısına takıldıktan sonra binadan sarkmaları ve kurtarılma anlarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Otelde inanılmaz anlar! Asılı kaldılar

Marmaris'te dün iki İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünün otelin çatısına takılması sonrasına yaşananlara ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, turistlerin paraşütlerinin takıldığı otel binasından sarkması ve yaşanan panik yer alıyor.

Kayıtta, turistlerden birinin su sporları istasyonu çalışanlarınca otelin üçüncü katındaki balkondan içeriye çekilerek kurtarıldığı görülüyor.

"PROFESYONELCE HAREKET ETTİLER"

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz paraşütü kazasının çok ucuz atlatıldığını ve turistlerin yaralanmadığını söyledi.
Denizde bırakılan atık halatın daha ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Tunç, "Deniz paraşütü teknesini kullanan arkadaşımızı ve su sporları istasyonu çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Denizde çok az yaşanabilecek bir kazayı en hafif şekilde atlattılar. Profesyonelce hareket ettiler. Parayı pulu düşünmediler. Turistlerin takılı kaldığı paraşüt 5 bin avro. Hemen onu keserek turistlerin yaralanmasını engellediler." diye konuştu.

Bu arada turistlerin olayla ilgili şikayetçi olmadıkları ve yeniden deniz paraşütü yaptıkları belirtildi.

Otelde inanılmaz anlar Asılı kaldılar

RÜZGARDA 300 METRE SÜRÜKLENMİŞLERDİ

Uzunyalı Plajı'ndaki bir su sporları istasyonundan dün iki İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken teknenin motoruna, daha önceden suya atılmış halat dolaşmıştı. Motoru duran tekneyi deniz paraşütü rüzgarın etkisiyle kıyıya doğru sürüklemiş ve yaklaşık 300 metre savrulan İngiliz turistlerin bindiği paraşüt, sahildeki bir otelin çatısına takılmıştı. Su sporları istasyonu çalışanları otele giderek binadan aşağıya sarkan turistleri kurtarmıştı.

 

 

 

 

 

 

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