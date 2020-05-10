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10.05.2020 - 10:27 |

Oteller ne zaman açılacak? Otellerde her şey dahil kalktı mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Bakan Ersoy, otellerin açılış tarihleri konusunda önemli açıklama yaparken otellerdeki 'her şey dahil' konsepti ile ilgili de bir değerlendirmede bulundu.

Oteller ne zaman açılacak? Otellerde her şey dahil kalktı mı?

 

Uzun zamandır otel işletme sahipleri ve vetandaşlar 'Oteller ne zaman açılacak?' sorusuna cevap arıyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy CNN Türk'te konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Ersoy 'her şey dahil' konseptini de de değerlendirdi.

OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Haziranda ufak ufak iç turizm ile başlayacağız. Haziran'da hava trafiği yavaş yavaş başlar. Uçuşlar temmuz sonuna kadar aşamalı açılabilir. Havalimanlarında test merkezleri kuruyoruz.

Bu sene için otellerin yüzde 50 -60'ını açabilirsek iyi bir dönem geçirmiş oluruz. Her şey dahil kalkacak diye bir şey yok. Otellerin spa merkezileri açık olacak.

(Konaklama fiyatlarında bir artış olacak mı?) Bu sene öncelik fiyat değil hareketi başlatmak olacaktır.

Kruvaziyer turizm sezon sonuna kayabilir.

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