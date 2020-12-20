Oteller, yılbaşına hazırlanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de içine alacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Her yıl görmeye alışık olduğumuz kalabalık sokaklar, partiler, konserler olmadan 2020’ye veda edeceğiz. Büyük çoğunluk evlerinde aileleriyle yılbaşını karşılayacak. Evde kutlamak istemeyenlerin adresi ise oteller olacak. İstanbul, Bodrum, Antalya başta olmak üzere birçok bölgede oteller, yılbaşına özel programlar hazırladı.

Oteller, bazı yasaklardan muaf olsalar da alışık olunan yılbaşı programlarını düzenleyemeyecekler. Örneğin müzik yayını saat 22.00’de sona erecek. Yılbaşı yemeğini ise Covid-19 tedbirlerine uyarak verebilecekler. Ancak kalabalığın içine hiç girmek istemeyenler için bazı oteller odada yemek servisi yapılan paketler de hazırladı. Bu noktada özellikle manzaralı otel odaları çok tercih ediliyor.

Doğaya ilgi büyük

4 günlük sokağa çıkma yasağını kapalı mekânlarda geçirmek istemeyenler ise doğanın kalbindeki otellere rezervasyon yaptırıyorlar. Bu konuda İstanbul, Ankara ve Bursa’nın oluşturduğu üçgenin tam merkezinde olan Sapanca ilk akla gelen yerlerden. Bol oksijen vadeden Sapanca’da birçok otel, yılbaşına özel program düzenledi. Örneğin Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, yılbaşı yemeğini de kapsayan ‘3 kal 2 öde’ paketi hazırladı. Otelde misafirlere, göletin etrafında doğa yürüyüşü yapma, ATV kullanma, orman manzaralı odalarda konaklama gibi imkânlar sunuluyor.

Doğanın tadını çıkarmak isteyenler için bir diğer seçenek ise Bolu’daki oteller. Bolu’da ayrıca bungalov evler de tercih ediliyor. İstanbul’dan ayrılmak istemeyenler için ise Ağva, Şile ve Polonezköy öne çıkıyor. Bungolov evleriyle tercih edilen bir diğer nokta ise Karadeniz. Rize, Ayder Yaylası’nda iki katlı şömineli, jakuzili bungolav evler, yılbaşı için şimdiden yüzde 80 doluluğa ulaştı.

Villada izole tatil

Kalabalığa girmeden otel hizmetlerinden faydalanmak isteyenler için de villalar öne çıkıyor. Örneğin Antalya’da bulunan Gloria Golf Resort, 5 günlük otel paketlerinin yanı sıra Villa Paketi de oluşturdu. 190 metrekarelik bir villada 6 yetişkin, 2 çocuk konaklayabiliyor. Villada misafirlere özel yılbaşı ağacı, süsler ve konfetiler de bulunuyor.

Yeni yıl yemeğinde yalnızca ailesiyle olmak isteyenler için villaya özel aşçı ve garson hizmeti sunuluyor; ertesi gün yılın ilk kahvaltısı da yine eve geliyor.

Bodrum’daki Hapimag Sea Garden Resort de izole bir tatil yapmak isteyenleri villalarda ağırlıyor. Doğayla baş başa bir tatil sunan otel, yılbaşına özel 4 günlük program hazırladı.

Termalden kayağa

Yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmeyi düşünenler ise termal merkezleri ve SPA hizmeti olan otellere gidecek. Yalova, Bursa, Afyon termal turizminde ilk adresler. Özellikle odalarında kişiye özel havuzu bulunan otellere ilgi büyük. Yeni yılı karlar altında karşılamak isteyenler, kayak otellerini tercih ediyor. Bunda, kayak yapılan pistlerin otel arazisi olarak kabul edilmesi nedeniyle yasağa dahil olmaması da önemli bir etken. Ancak bazı bölgelerde pistler birkaç otel tarafından ortak kullanıldığı için yasak süresince kayak yapılamıyor.

Bolu’da Kartalkaya, Bursa’da Uludağ, Kocaeli’de Kartepe, Erzurum’da Palandöken, Kayseri’deki Erciyes en çok tercih edilen kayak merkezlerinden. Ancak bu yıl kar yağışlarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle bazı bölgelerde sezon henüz başlamadı. Umutlar yılbaşına kaldı.

Bakan uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yılbaşının yeni bir virüs patlamasına neden olmaması konusunda uyardı. Koca, “Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir durum olmalı. Enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir, böyle bir duruma izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.

30 bin TL’ye kadar çıkıyor

Otellerin 4 günlük yılbaşı konaklama paketlerinin ücretleri, otelin yıldız sayısı, programın içeriği gibi farklılıklar nedeniyle değişiyor. Şehirlere göre yılbaşına özel program düzenleyen otellerin 4 gece konaklamalı 2 kişilik ortalama fiyatları şöyle:

İstanbul: 786 TL - 31.729 TL

Antalya: 2.412 TL - 18.635 TL

Bodrum: 1.200 TL - 25.543 TL

Palandöken: 3.200 TL - 16.954 TL

Uludağ: 9.360 TL - 16.200 TL

Sapanca: 1.271 TL - 9.200 TL

Afyon: 1.825 TL - 5.248 TL

Bolu: 2.340 TL - 23.200 TL

Rize-Ayder: 1.252 TL-11.118 TL

Yurt dışında seçenek sınırlı

Yılbaşında yurt dışı seyahat tercihleri de arttı. Ancak virüs önlemleri nedeniyle çok fazla seçenek yok. Işıl ışıl sokakları, vitrinleri ve Noel pazarlarıyla yeni yıl ruhunu en iyi yansıtan ülkelerden İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, İsviçre gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa’da birçok ülkede seyahat yasakları var. Bosna Hersek, Sırbistan, kayak merkezleriyle ünlü Bulgaristan, Ukrayna seyahat sınırlaması olmayan ülkeler arasında yer alıyor.

Koronavirüs vaka sayılarının daha az olduğu, güneşli günlerin yaşandığı ülkeler de yılbaşı için tercih ediliyor. Ancak bu ülkelerin çoğu da seyahate kapalı. Güney Afrika, Tanzanya, Zanzibar, Mısır seyahat sınırlaması olmayan ülkeler arasında bulunuyor.