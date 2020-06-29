Oto galeri maymun bahçesi çıktı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Maltepe'de bir oto galeride nesli tükenmekte olup alım satımı yasaklanmış hayvanların bulundurulduğu ihbarı üzerine yaptığı tespit çalışmaları sonrasında adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında oto galeri dükkanın arka kısmında yapılan özel kafeslerde Makak cinsi 4 maymun ele geçirildi. Gümrükten kaçak olarak yurda sokulup satış amacıyla bulunduruldukları belirlenen maymunlar üzerinde yapılan incelemede, birisinin Down sendromlu olduğu tespit edildi.

El konan maymunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesine teslim edilirken, maymunların sahibi olarak gözaltına alınan iş yeri sahibine “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme”nin ihlali suçundan işlem yapıldı.