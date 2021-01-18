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18.01.2021 - 14:06 | | DHA

Oto galericinin şüpheli ölümü! Oğlu tarafından bulundu

Samsun’da oto galerici Ali Çiğiltepe (75), sabah saatlerinde yanına giden oğlu tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Oto galericinin şüpheli ölümü! Oğlu tarafından bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çiğiltepe'nin oğlu, babasından haber alamayınca iş yerine gitti. Oğlu, hafta sonları oto galeride kalan Çiğiltepe'yi yerde yatarken hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Çiğiltepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Galeriye gelerek incelemelerde bulunan halk sağlığı doktoru, Çiğiltepe'nin ölümünü şüpheli buldu. Bunun üzerine olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

​Çiğiltepe'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

 

 

 

 

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