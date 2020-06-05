MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
ABONE OL
05.06.2020 - 05:12 | | AA

'Oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, oto yedek parça satışı için kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

'Oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

 

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitesi ve telefon aracılığıyla yedek parça satışı yaptıkları bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, daha önce oto tamirciliği ve oto yedek parça satışı alanlarında çalışan 5 zanlının, 120 kişiyi satın aldıkları oto yedek parça malzemelerini göndermeyerek yaklaşık 205 bin lira dolandırdıklarını belirledi.

Çalışma kapsamında 3 aylık teknik takibe alınan şüphelilerin yakalanması için Ankara, Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 4'ü ikametlerinde, biri ise yol kontrol noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara merkezli 'oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 'oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Sıradaki Haber