Oto yıkamacıya dehşeti yaşattılar!

Bayrampaşa'da oto yıkama işi yapan 43 yaşındaki Tufan Alkaya pazartesi günü müşteriye ait aracı iş yerine sokmaya çalışıyordu. Bu sırada yoldan geçmekte olan araçtaki sürücü ile arasında yol verme tartışması yaşandı. İddiaya göre oto yıkamacı Alkaya'ya "10 dakika sonra seninle görüşeceğiz" diyerek oradan ayrıldı.

2 ARAÇLA 9 KİŞİ GELDİ 2 KURŞUNLA YARALADI

Bir süre sonra 9 arkadaşıyla birlikte iş yerine gelen saldırga oto yıkamacı Tufan Alkaya'nın iş yerini bastı. 9 saldırgandan 2'si silahla ateş etmeye başladı. İki mermi isabet eden Alkaya, yaralanarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Alkaya tedavi altına alındı. Polisin kaçan saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşananları anlatan Alkaya, "Sadece 'bir dakika kardeşim' diyerek beklemesini söyledim. Sonra arabasını arabamın üzerine sürdü. Sonra ben de arabadan indim 'Acelen ne?' diye sordum. 'Acelen ne lan, sana ne?' dedi. Ufak bir tartışma yaşadık ama küfürleşme, kavga falan olmadı. Arabaya bindi '10 dakika sonra seninle görüşeceğiz' dedi, gitti. Ben de işime devam ettim. 2 arabayla geldi, sorgusuz sualsiz bana giriştiler. Ben de kendimi korumaya çalıştım. 9 kişilermiş, kaçtım. Kaçarken arkamdan bir el ateş ettiler. Bir de yerdeyken ateş etmişler. En son kaçarken kafama nişan alarak ateş ediyorlar. Arabanın kaputuna denk geliyor mermi. Hiçbir sebep yokken böyle bir şey yaptılar, hem de ailemin gözü önünde. Bir tanesi baldırıma geldi bir tanesi kalçama geldi. Baldırımdaki mermi alındı. Kalçadakini alamadılar. Hiç mesele yok sadece bir dakika müsaade istememizden dolayı" diye konuştu. Alkaya, saldırganlardan şikayetçi olduğunu, iş göremez raporu aldığını ve 1 ay çalışamayacağını söyledi.

"CAN BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Olayın görgü tanığı esnaf Hüseyin Altındağ, "İçeride oturuyorduk. Birden bire iki araba geldi. Yol verme atışması olmuş. '1-2 saat sonra geleceğiz' demişler. Gelmişler. Biz de kavgayı ayıralım dedik. Koştuk ama silahlar çekildi. Bir dakika sürmedi zaten. Patladı silahlar. Kaçtılar gittiler. Yakalandı diyorlar ama can bu kadar ucuz olmamalı. Ufacık bir yol verme tartışmasından. Bu kadar kinlik nedir, değmez" şeklinde konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, geldikleri 2 araçtan inen 9 saldırgan iş yerine doğru yürüyor. Bir süre sonra oto yıkamacı Alkaya, iş yerinden dışarı çıkarak kaçmaya çalışıyor. Bu sırada iki saldırgan silahlarını çekerek Alkaya'ya ateş ediyor. Oto yıkamacı yaralanarak yere düşerken, saldırganlar geldikleri araçlarla olay yerinden kaçıyor.