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03.01.2021 - 10:58 | | DHA

Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpegündüz çalındı!

İstanbul Ataşehir'de oto yıkamaya bırakılan lüks cip, çalıntı bir otomobille gelen üç kişi tarafından çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpegündüz çalındı!

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Batuhan Akpolat'ın saat 10.30 sıralarında yıkanması için bıraktığı cipi çalındı. İddiaya göre çalıntı otomobille yıkamaya gelen hırsızlardan biri, otomobilden inerek dolapta bulunan cipin anahtarını aldı. Şoför koltuğunda oturan hırsızsa yıkamada çalışan personeli oyaladı. O sırada anahtarı alan hırsız otomobile binip hızla kaçtı. Bu sırada bir oto yıkama çalışanı da ezilme tehlikesi yaşadı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"KEŞİF YAPMIŞLAR"

Olaydan bir gün önce yine yıkamacıya gelen hırsızların, keşif yapma anları da güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Lüks cipi yıkamaya götüren Batuhan Akpolat "10.30 sularında aracımı yıkamadaki çalışan elemana teslim ettim. Yaklaşık bir saat sonra alacağımı söylediler bana. Bir saat sonra yıkamadaki eleman benim yanıma gelerek; 'Aracınızı teslim ettim' dedi. Ben, teslim almadığımı söyledim. Buraya geldiğimde üç tane hırsız tarafından çalındığını öğrendim. Bir kişi elemanı burada oyalayarak konuşturuyor. Bir kişi anahtarı alıyor. Kamera kayıtlarında da gözüküyor zaten. Herhalde bir gün önceden buraya gelmişler.  Kameralarda da gözüküyor. Burayı takibe almışlar" şeklinde konuştu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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