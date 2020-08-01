Otoban filmi oyuncuları kimlerdir? Otoban filmi konusu nedir?

OTOBAN KONUSU

Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. Hagen'ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey'in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran'ı arar.

Geran'dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette'i Hagen'dan korumasıdır. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln'ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?

OTOBAN OYUNCULARI

Otoban filminin başrollerde Nicholas Hoult, Felicity Jones ve Anthony Hopkins bulunuyor. Filmin kadrosunda ise Ben Kingsley, Nadia Hilker, Clemens Schick, Marwan Kenzari, Christian Rubeck ve Aleksandar Jovanovic gibi isimler yer alıyor.