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02.05.2020 - 12:04 |

Otoban konusu nedir? Otoban filmi oyuncuları kimlerdir?

Yerli ve yabancı yapımlar televizyon ekranlarında yer alıyor. Otoban, bu akşam televizyonda yayınlanacak filmler arasında bulunuyor. Otoban'ın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki Otoban konusu nedir? Otoban filmi oyuncuları kimlerdir?

Otoban konusu nedir? Otoban filmi oyuncuları kimlerdir?

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Otoban filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Eran Creevy'in yönetmenliğini yaptığı filmin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Otoban konusu nedir? İşte Otoban filmi oyuncuları...

OTOBAN OYUNCULARI

Anthony Hopkins

Felicity Jones

Nicholas Hoult

Ben Kingsley

OTOBAN FİLMİ KONUSU

Casey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend’an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.

Eskişehir 112, corona virüsle mücadeleyi klip haline getirdiESKİŞEHİR'de 112 çalışanları corona virüs (Covid-19) ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor.
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