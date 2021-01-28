MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otobüs işletmecisini öldüren sanığa ömür boyu hapis!
ABONE OL
28.01.2021 - 16:05 | | DHA

Otobüs işletmecisini öldüren sanığa ömür boyu hapis!

Bolu’da, 2018 yılında otobüs işletmecisi Refik Gülmezi’i (55) silahla vurarak öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakan Refik Demirtürk, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Otobüs işletmecisini öldüren sanığa ömür boyu hapis!

Olay, 2018 yılında Mudurnu ilçesi Taşkesti- Akyazı karayolu Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde yol kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin Refik Gülmez’e ait olduğunu ve başına 2, göğsüne 1 el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gülmez'in eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Refik Gülmez’in eşi M.G. ve yanında çalışan N.D. ile cinayet zanlısı Refik Demirtürk çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan M.G. ve N.D. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Refik Demirtürk ve tutuksuz yargılanan M.G. ile N.D. son kez hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan Gülmez'in eşi M.G. ve N.D., cinayetle bir ilişkilerinin olmadığını ve beraatlerini talep ettiklerini söyledi. Cinayet zanlısı Refik Demirtürk ise, “Benim kadar diğer sanıklar da suçludur. Pişmanım, tahliyemi talep ederim" dedi.

 

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Refik Demirtürk’e ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar M.G. ve N.D.’nin ise beraatlerine karar verildi.

 

5 Milyon 350 bin TL’lik hırsızlık güvenlik kamerasındaEsenyurt'ta gece saatlerinde bir galeriye gelen şüpheli şahıslar dakikalar içerisinde 5 milyon TL değerinde iki lüks cipi ve içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çaldılar. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 100 güvenlik kamerasından yola çıkarak şahıslardan birisini ve 2 lüks cipi buldu. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme! 'Korsanlar irtibat kurdu'

Son dakika: Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme! 'Korsanlar irtibat kurdu'

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 gözaltı

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet