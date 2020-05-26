Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasakları ne zaman kaldırılacak?

Otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusu son günlerin en fazla araştırma konusu olan başlıkları arasında yer alıyor. Milliyet.com.tr'ye Türkiye'nin 4 büyük özel otobüs firması tarafından yapılan açıklamada otobüs seferlerinin yeniden başlayacağı tarih resmen belli oldu. Uzun bir süredir sadece seyahat izin belgesi olan yolculara otobüs kapasitesinin yarısına kadar bilet satarak seferlerine devam eden otobüs firmaları yeniden seferlere başlayacakları tarihleri duyurdu. Peki Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.

Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu.

Firmalardan yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak.

Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasaklarının ne zaman sona ereceği açıklanacak