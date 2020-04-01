Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası yolculuk tarih belli mi?

Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? 3 gündür valilik izniyle sefer düzenleyen otobüs firmaları bu soruya cevap bulmaya çalışıyor. Aynı şekide otobüs yoluculuğunu tercih edenler de bir tarih bekliyor.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yeni bir duyuru yok. Bu nedenle de tarih tam olarak belli değil.

SEYAHAT ETMEK İZNE TABİ

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iller arası otobüs seferleri ancak valiliklerin izniyle yapılabilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.