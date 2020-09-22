Otobüs şoförü yolcuyu bıçaklamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Otobüs şoförü İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B., maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzet Ç. yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’da, halk otobüsü şoförü İzzet Ç.'nin (42), araca maskesiz bindiği için Savaş B. (30) ile tartıştığı ve bıçakla saldırdığı anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nca basına servis edilen görüntülerde; İzzet Ç.’nin, maskesiz olarak otobüse binen Savaş B.’yi uyardığı, Savaş B.’nin maskesini takarak otobüse bindiği, yaşanan tartışmada Savaş B.’nin şoföre tokat attığı, İzzet Ç. polisi aradığı sırada Savaş B.’nin bıçakla şoför kabininin yanına geldiği ve kardeşinin Savaş B.’ye engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı.