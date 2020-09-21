Otobüse bisikletiyle binmek istedi diye... Anbean kaydedildi

Olaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada ise, Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" denildi.