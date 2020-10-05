MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otobüste 'maske' kavgası! Kadın tokat attı, adam tükürdü
ABONE OL
05.10.2020 - 10:40 | | İHA

Otobüste 'maske' kavgası! Kadın tokat attı, adam tükürdü

Kağıthane’de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sanayi Benzilik otobüs durağı yakınlarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı.

Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

TOKATLI VE TÜKÜRÜKLÜ KAVGA KAMERADA

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüste 'maske' kavgası! Kadın tokat attı, adam tükürdüKağıthane’de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2020 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici, kalıcı instagram nasıl dondurulur?)

İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2020 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici, kalıcı instagram nasıl dondurulur?)

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2020 - Instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan kalıcı, geçici silme linkleri

İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2020 - Instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan kalıcı, geçici silme linkleri

Sıradaki Haber