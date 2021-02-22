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22.02.2021 - 10:10 | | DHA

Otobüsünün önünü kesip tehditler yağdırdılar!

İstanbul Bakırköy’de İETT otobüsünün önünü otomobille kesen 2 kişi tehditler savurdu. Kameralara yansıyan olayda otobüs şoförünün kendilerini cep telefonuyla kaydettiğini görünce, otomobilin plakasını söküp ardından küfürler yağdırıp uzaklaştılar.

Otobüsünün önünü kesip tehditler yağdırdılar!

Olay önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 yan yolda yaşadı. İddiaya göre, Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı. Uzun bir süre yolda korna çalarak İETT şoförünü taciz eden kişi ardından otobüsün önünü kesti. İETT şoförü Murat Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak bu magandaların görüntülerini çekmeye başladı.

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Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü ardından şoförüne kapıları açmasını istedi. İETT şoförü içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi. Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı küfürler yağdırıp uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

 

 

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