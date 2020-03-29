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29.03.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Otogarlar, piknik alanları bomboş

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan ek genelgeyle şehirler arası otobüs seferlerinin valiliklerin iznine bağlanması ve son seferlerin dün 17.00 itibarıyla sonlandırılması kararının ardından denetimler artırılırken, vatandaşların girişine kapatılan piknik alanları ve sahiller bomboş kaldı.

Otogarlar, piknik alanları bomboş

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Harem Otogar İşletmesi, faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Üsküdar Belediyesine bağlı Harem Otogarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane bulunuyor.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bazı seferlerin birleştirildiği, birçok seferin de getirilen sınırlandırmadan dolayı iptal edildiği öğrenildi.

Edirne’de tren seferlerinin durdurulması nedeniyle Edirne Garı da kapatıldı.

Türkiye’nin gözde tatil yerleri Bodrum ve Marmaris’te de sahil, yürüyüş yolu ve plajlar tam bir sessizliğe gömüldü.

‘Evde kal’ çağrısını dikkate alan İzmirlilerin hafta sonlarını değerlendirmek için tercih ettiği piknik alanları da en boş günlerinden birini yaşadı. 

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangınİstanbul Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
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