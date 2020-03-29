29.03.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ
Otogarlar, piknik alanları bomboş
Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan ek genelgeyle şehirler arası otobüs seferlerinin valiliklerin iznine bağlanması ve son seferlerin dün 17.00 itibarıyla sonlandırılması kararının ardından denetimler artırılırken, vatandaşların girişine kapatılan piknik alanları ve sahiller bomboş kaldı.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Harem Otogar İşletmesi, faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Üsküdar Belediyesine bağlı Harem Otogarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane bulunuyor.
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bazı seferlerin birleştirildiği, birçok seferin de getirilen sınırlandırmadan dolayı iptal edildiği öğrenildi.
Edirne’de tren seferlerinin durdurulması nedeniyle Edirne Garı da kapatıldı.
Türkiye’nin gözde tatil yerleri Bodrum ve Marmaris’te de sahil, yürüyüş yolu ve plajlar tam bir sessizliğe gömüldü.
‘Evde kal’ çağrısını dikkate alan İzmirlilerin hafta sonlarını değerlendirmek için tercih ettiği piknik alanları da en boş günlerinden birini yaşadı.