Otogarlar, piknik alanları bomboş

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Harem Otogar İşletmesi, faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Üsküdar Belediyesine bağlı Harem Otogarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane bulunuyor.



Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bazı seferlerin birleştirildiği, birçok seferin de getirilen sınırlandırmadan dolayı iptal edildiği öğrenildi.



Edirne’de tren seferlerinin durdurulması nedeniyle Edirne Garı da kapatıldı.



Türkiye’nin gözde tatil yerleri Bodrum ve Marmaris’te de sahil, yürüyüş yolu ve plajlar tam bir sessizliğe gömüldü.



‘Evde kal’ çağrısını dikkate alan İzmirlilerin hafta sonlarını değerlendirmek için tercih ettiği piknik alanları da en boş günlerinden birini yaşadı.