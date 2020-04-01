Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Çetin Z.'nin (45) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Halide Ç. yaralandı. Seyhan Devleti Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Otomobilin evin bahçesine düşmeden önce de bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulduğu gözlendi. Otomobilin düştüğü yerde ev halkının her zaman oturduğu somyada kimsenin oturmaması muhtemel can kaybını önledi.

Ev sahibi Ahmet Dönmez (33) bu yolda sürekli kaza olduğunu belirterek, "Kısa bir süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi.