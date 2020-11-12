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12.11.2020 - 14:51 | | DHA

Otomobil baraj gölüne uçtu: 3 kişi yaşamını yitirdi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bartın’da, baraj gölüne uçan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil baraj gölüne uçtu: 3 kişi yaşamını yitirdi!

Olay, gece saatlerinde Bartın- Karabük yolunun Kirazlıköprü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 67 AZ 743 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kirazlıköprü Baraj gölüne uçtu. Otomobili kiralayan kişiden haber alınamaması üzerine firma, araç takip sisteminden otomobilin bulunduğu yeri belirledi. Bölgeye giden firma yetkilileri, sulara gömülen otomobili görüp, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. 

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatlarını kaybeden 3 kişinin Kadir Karadeli (23), Barış Altay (25) ve Tunahan Altay (26) olduğu ortaya çıktı. Bartın-Arıt yolunun yapım çalışmalarında çalıştıkları öğrenilen 3 gençten ilk olarak Karadeli ve Altay’ın cesetleri sudan çıkarıldı. Daha sonra da aracın altında kalan Tunahan Altay’ın (26) cesedine ulaşıldı.

3 gencin cenazeleri morga götürülürken, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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