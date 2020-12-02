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02.12.2020 - 10:40 | | İHA

Otomobil bariyerlere çarptı! İki kişi yaralandı

Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Otomobil bariyerlere çarptı! İki kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunda Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Dilek T.’nin kullandığı 34 ANJ 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Dilek T. ile yanındaki arkadaşı Rabia A. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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