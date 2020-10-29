29.10.2020 - 15:23 | | DHA
Otomobil beton bariyere çarpıp takla attı: 5'i çocuk, 8 yaralı
Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin beton bariyere çarpıp takla attığı kazada, 5'i çocuk, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolu Osmangazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Samsun yönüne giden İbrahim Çiftçi (37) yönetimdeki 71 AAD 249 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarparak takla attı. Kazada İbrahim Çiftçi ile yanındaki Hilal (30), Ahmet (13), Tayfun (10), Yusuf (9), Mehmet (6), Fatma Çiftçi (2) ile Hava Terzioğlu (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.