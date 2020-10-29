Otomobil beton bariyere çarpıp takla attı: 5'i çocuk, 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolu Osmangazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Samsun yönüne giden İbrahim Çiftçi (37) yönetimdeki 71 AAD 249 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarparak takla attı. Kazada İbrahim Çiftçi ile yanındaki Hilal (30), Ahmet (13), Tayfun (10), Yusuf (9), Mehmet (6), Fatma Çiftçi (2) ile Hava Terzioğlu (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.