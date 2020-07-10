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10.07.2020 - 18:34 | | İHA

Otomobil denize uçtu! Korku dolu anlar

Samsun'da denize uçan otomobilde bulunan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil denize uçtu! Korku dolu anlar

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahil kısmında meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kayalıklardan denize uçtu. Olayda araç sürücüsü otomobilden çıkmayı başardı. Suyun içine gömülen otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

Otomobil denize uçtu Korku dolu anlar

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