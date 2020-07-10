10.07.2020 - 18:34 | | İHA
Otomobil denize uçtu! Korku dolu anlar
Samsun'da denize uçan otomobilde bulunan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahil kısmında meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kayalıklardan denize uçtu. Olayda araç sürücüsü otomobilden çıkmayı başardı. Suyun içine gömülen otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.