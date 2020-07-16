MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil dere yatağına uçtu! Sürücü bulunamadı
ABONE OL
16.07.2020 - 14:29 | | DHA

Otomobil dere yatağına uçtu! Sürücü bulunamadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, otomobil dere yatağına uçtu. Araçta bulunamayan sürücünün kaza yeniden kendi imkanlarıyla ayrıldığı değerlendiriyor.

Otomobil dere yatağına uçtu! Sürücü bulunamadı

Bu sabah, Gebze Eskihisar Caddesi’nin yanındaki dere yatağında otomobil olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbarla gelen polis ekipleri, demir korkulukları yıkarak, sığ su bulunan dere yatağına düşerek istinat duvarına çarpan otomobilde, sürücü olmadığını gördü.

Hava yastığının açılmış haldeki 06 BB 0024 plakalı otomobilin sürücüsünün, kaza yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı değerlendiriliyor. Polis, araç sahibine ulaşmaya çalışıyor.

 

 

Uyuşturucu kuryesinin ifadesi şaşkına çevirdi! "Kötü yola düşecektim..."Bolu’da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan 3 çocuk annesi Seda Altunbaş E. (26), mahkemede, "Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim. Kötünün içinden en iyisi buydu" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS sonuçları için TIKLA 2020! meb.gov.tr LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

LGS sonuçları için TIKLA 2020! meb.gov.tr LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Kırklareli Valisi'nden Kurban Bayramı uyarısı

Kırklareli Valisi'nden Kurban Bayramı uyarısı

Sıradaki Haber