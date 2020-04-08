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08.04.2020 - 09:16 | | İHA

Otomobil elektrik direğine saplandı! 2 ölü 2 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde taklalar atarak saplandığı elektrik direğinde hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirdi.

Otomobil elektrik direğine saplandı! 2 ölü 2 yaralı
Feci son! Otomobil elektrik direğine saplandı
Feci son! Otomobil elektrik direğine saplandı
Feci son! Otomobil elektrik direğine saplandı
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Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kişinin içinde olduğu 34 NH 6747 plakalı otomobil, Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametinde inerken kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen beton direğe saplanarak hurdaya dönen araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Otomobil elektrik direğine saplandı 2 ölü 2 yaralı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan 2 yaralıyı, aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı. Araçta bulunan diğer iki kişinin ise sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 4 kişiden yaralı olan 2 kişi, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen cenaze yakınları ise yerde ceset torbalarını görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı şahıslar, daha sonra yaralıların durumunu öğrenmek için hastanelere gitti. Kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

 

 

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