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16.11.2020 - 01:06 | | İHA

Otomobil hurdaya döndü! Sürücü ise...

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen otomobilden yaralanmadan kurtuldu.

Otomobil hurdaya döndü! Sürücü ise...

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer A. idaresindeki 41 ADE 727 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Ömer A. kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil hurdaya döndü Sürücü ise...

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