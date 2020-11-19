MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil ikiye bölündü! Sürücüsü ağır yaralandı
ABONE OL
19.11.2020 - 10:36 | | DHA

Otomobil ikiye bölündü! Sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ta, kontrolden çıkıp, ağaca çarparak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ozan Ö., ağır yaralandı.

Otomobil ikiye bölündü! Sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda meydana geldi. Ozan Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı. Sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Ozan Ö. de araç içinde sıkışarak, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ozan Ö., ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

 

 

Iota Kasırgası yıkıp geçiyorYollar ve köprüler yıkıldı, havalimanındaki uçakların videosu sosyal medyayı sarstı. On binlerce insan evini terk etti, onlarca ölü var ve yetkililerin yaptığı yeni uyarı kıyamet habercisi gibi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı! Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?

e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı! Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Evlerinin yanındaki obruk korkuya sebep oldu!

Evlerinin yanındaki obruk korkuya sebep oldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet