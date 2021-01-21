21.01.2021 - 14:48 | | DHA
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölümden döndüler
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmir- İstanbul yolu üzerindeki Mimar Sinan Bulvarı Manisa OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Tayfur Başyünlü yönetimindeki 35 ACK 674 plakalı otomobil ile Ceyhan Benzer yönetimindeki 45 UR 980 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılardan Tayfur Başyünlü Manisa Şehir Hastanesi'ne, Ceyhan Benzer Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.