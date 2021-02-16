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16.02.2021 - 20:01 | | DHA

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da, otomobil ile işçilerin taşındığı servis aracının çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Eğil karayolunda meydana geldi.

Aydın Ayyıldız yönetimindeki 27 HS 320 plakalı otomobil, işçilerin taşındığı Mehmet Kadri Kurt yönetimindeki 21 DF 672 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayyıldız ile servis aracındaki 9 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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