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31.05.2020 - 22:20 | | İHA

Otomobil ile minibüs kafa kafa çarpıştı! Yaralılar var

Tekirdağ’da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs kafa kafa çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Saray’dan Kırklareli Kıyıkköy istikametine seyreden İbrahim A. idaresindeki 59 S 4324 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Sait A. idaresindeki 59 YJ 790 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sait A. araçta sıkışarak ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Ebru K. ve minibüs sürücüsü İbrahim A. ile aynı aileden Fatih, Zeynep, Serpil, Ayşegül A. yaralandı.

Otomobil ile minibüs kafa kafa çarpıştı Yaralılar var

Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri güvenliğini sağlarken otomobilde sıkışan Sait A. itfaiye ve 112 Acil Servis Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte Saray ve Çerkezköy’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Türkye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 839 covid-19 tanısı konulduğunu, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğunu, 989 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığını bildirdi.
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