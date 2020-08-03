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03.08.2020 - 10:31 | | AA

Otomobil refüje çarptı! Ölü ve yaralılar var

Gelen bir son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil refüje çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mustafa Durmuşer (26) idaresindeki 42 AEA 574 plakalı otomobil, Emirdağ-Çay kara yolu Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi karşısında devrildi.

Kazada, sürücü ile Muharrem Durmuşer (27), Muhammed Türkaslan (27),  Mehmet Said Ekici (26) ile Berke (22) ve Mahmut Varol (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet  Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Muharrem Durmuşer ile Afyonkarahisar Devlet  Hastanesine sevk edilen Muhammed Türkaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Mahmut Varol'un da ileri tetkik ve tedavi için  Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

 

 

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