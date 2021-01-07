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07.01.2021 - 17:25 |

Otomobil seyir halindeyken yandı!

Mersin’in Silifke ilçesinde otomobil, sokakta seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil seyir halindeyken yandı!

​Silifke ilçesi Gazi Mahallesi 6’ncı Sokak’ta Gökhan Çınar yönetimindeki 33 KR 692 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı.

Durumu fark edip araçtan inen Çınar, önce kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verdi. Otomobilden yükselen alevler, sokakta paniğe neden olurken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

 

 

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