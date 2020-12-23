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23.12.2020 - 02:16 | | DHA

Otomobil sulama kanalına uçtu! Sürücü ise...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Bölgeye sevk edilen ekipler sürücü Tahir Yavuz için arama- kurtarma çalışması başlatırken, Yavuz'un ağabeyi polis ekiplerini arayarak, kardeşinin kendisini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışmalara son verildi.

Otomobil sulama kanalına uçtu! Sürücü ise...

Kaza, saat 00.30 sıralarında hayvanpazarı civarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Tahir Yavuz yönetimindeki 48 ADJ 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, Yavuz'u otomobil içerisinde ve çevresinde bulamadı.

Otomobil sulama kanalına uçtu Sürücü ise...

AĞABEYİNİ ARAMIŞ

Çevrede geniş çaplı incelemeler yapan ekipler, Yavuz'un ağabeyinin polisi arayarak, kardeşinin kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu aktarması üzerine çalışmalar durduruldu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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