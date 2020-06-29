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29.06.2020 - 02:53 | | DHA

Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Kanala düşmeye ramak kala duran otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde İkitepe köy yolunda meydana geldi. Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AAH 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının beton bariyerine çarptı.

Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı

Sulama kanalına yuvarlanmaya az bir mesafe kala duran ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Karabulut ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri kaza yerinde

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk  7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.
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