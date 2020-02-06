Kaza, gece yarısı sıralarında Bursa- İzmir karayolu Özlüce kavşağında meydana geldi. Balıkesir yönünden gelen, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 H 6456 plakalı otomobil, aynı yöne giden Turan Çavuş yönetimindeki 08 K 1339 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Şeyzade N., Eray U., Ramazan Ç. ve Nevzat K. yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Durumu ağır olan Nevzak K., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hurdaya dönen otomobildeki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü. Polis, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

TIR şoförü Turan Çavuş, kazada aracının istetme lastiğinin koptuğunu ve yaralıların yardımına koşarak durumu polis ekiplerine bildirdiğini kaydetti.