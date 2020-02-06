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06.02.2020 - 08:16 | | DHA

Otomobil sürücüsü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, araçta sıkışan yaralı arkadaşlarını bırakıp, kaçtı.

Otomobil sürücüsü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Kaza, gece yarısı sıralarında Bursa- İzmir karayolu Özlüce kavşağında meydana geldi. Balıkesir yönünden gelen, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 H 6456 plakalı otomobil, aynı yöne giden Turan Çavuş yönetimindeki 08 K 1339 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Şeyzade N., Eray U., Ramazan Ç. ve Nevzat K. yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Durumu ağır olan Nevzak K., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Hurdaya dönen otomobildeki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü. Polis, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

TIR şoförü Turan Çavuş, kazada aracının istetme lastiğinin koptuğunu ve yaralıların yardımına koşarak durumu polis ekiplerine bildirdiğini kaydetti.

    Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
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