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15.11.2020 - 14:21 | | DHA

Otomobil, TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Akasaray’da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Uca (25) yaralandı, arkadaşı Ali Can Uğur (25) ise hayatını kaybetti.

Otomobil, TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aksaray'daki feci kazadan görüntüler
Aksaray'daki feci kazadan görüntüler
Aksaray'daki feci kazadan görüntüler
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray- Konya Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Uca yönetimindeki 42 HBK 19 plakalı otomobil, Abdullah Özkan (29) idaresindeki 68 BK 540 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü Abdullah Özkan ağır yaralandı, beraberinde bulunan arkadaşı Ali Can Uğur hayatını kaybetti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, otomobilin kilometre göstergesindeki ibrenin, 160 kilometrede takılı kaldığını belirledi.

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