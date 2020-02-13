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13.02.2020 - 10:33 | | AA

Otomobil TIR'la çarpıştı! 3 kişi öldü

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'la çarpıştı! 3 kişi öldü

Ahmet Akçiçek idaresindeki 42 TP 617 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Kızlar Mahallesi yakınlarında önünde ilerleyen Vedat Demirel 72 EK 398 yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Akçiçek ile yanında bulunan Ömer ve  Sedriye Akçiçek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Zülfikar Akçiçek ise 112 Acil Servis ekibince Mehmet  Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince araçtan  çıkarılarak Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, TIR şoförü Demirel'in ifadesine başvurdu.

 

 

    TIR sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandıAdana'da otoyolda durdurduğu TIR'ın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.
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