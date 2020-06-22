MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza
ABONE OL
22.06.2020 - 10:21 | | DHA

Otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza

Eskişehir’de polisin parkta yaptığı denetimlerde otomobilinde nakit paranın yanı sıra pos cihazıyla içki sattığı tespit edilen 1 kişiye 56 bin lira para cezası kesildi, ‘maske ve ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 10 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Porsuk Çayı kenarındaki Kanlıkavak parkında gece 02.00 ile 03.30 arasında denetim yaptı. Denetimlerde park içerisinde 1 kişinin otomobilinden içki satışı yaptığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada 217 adet içki şişesi olduğu tespit edilirken, şüphelinin nakit paranın yanı sıra pos cihazıyla da satış yaptığı anlaşıldı. Araçta içki satan kişiye ‘yasal olmayan şekilde alkollü içki satışı’ yaptığı gerekçesiyle 56 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca parkta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 10 kişiye de ‘maske ve sosyal mesafeye uymamaktan’ idari ceza işlemi uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 3 araç sürücüsüne ‘alkollü araç kullanmak suçundan’ idari para cezası uygulandı.

Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS soruları-cevap anahtarı için TIKLA 2020! MEB LGS sınav soruları ve cevapları yayımlandı

LGS soruları-cevap anahtarı için TIKLA 2020! MEB LGS sınav soruları ve cevapları yayımlandı

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza

Otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza

Sıradaki Haber