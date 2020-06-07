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07.06.2020 - 09:50 | | İHA

Otomobildeki notu gören itfaiyeyi aradı!

Bursa'da otomobilinin motoruna giren yavru kediyi fark eden vatandaşlar cama not bıraktı. Notu gören sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri bir buçuk saatlik müdahalenin ardından yavru kediyi kurtardı.

Otomobildeki notu gören itfaiyeyi aradı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmına yavru kedi girdi. Otomobilden gelen kedi miyavlamalarını duyan vatandaşlar yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti. Bir süre kediye ulaşmaya çalışan ancak başarılı olamayan vatandaşlar otomobil sürücüsünü uyarmak için cama not bıraktı. Aracına gelerek cam üzerinde notu gören sürücü kedi seslerini duysa da kediye ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobildeki notu gören itfaiyeyi aradı

BİR BUÇUK SAATLİK YAVRU KEDİ OPERASYONU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kedinin bulunduğu yeri tespit ederek operasyona başladı. Otomobilin motor kısmında bulunan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri müdahale ederken yavru kedi korkup aracın arka kısmına kaçtı. Bir süre yavru kediyi almaya çalışan itfaiye ekipleri, yavru kediye cep telefonundan kedi sesi dinleterek kurtarmaya çalıştı.

Yavru kedi yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından otomobilin motoruna el uzatılarak kurtarıldı. Motorun içerisine elini sokan itfaiye eri yavru kediyi tutarak çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yavru kediyi kurtarmasının ardından çevredeki vatandaşlar alkışlayarak destek verdi. Yavru kedi kurtarıldıktan sonra hayvan kafesine konularak hayvan barınağına verilmek üzere götürüldü.

 

 

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