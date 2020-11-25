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25.11.2020 - 11:32 | | DHA

Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde motosikletle takip ettikleri otomobilden, sürücüsünün park etmesinin ardından yaklaşık 1 milyon 200 bin TL bulunan çantanın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, bayi ziyaretinden dönen sürücü, çantasını çalan şüpheliyi önündeki minibüsün yüksekliğinden dolayı fark etmeyerek, aracına binip, yoluna devam ediyor.

Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı

Olay, 17 Kasım'da Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde gerçekleşti. İstanbul merkezli bir kombi firmasının satış sorumlusu olan Ömer Baytar, satış ve tahsilat için gittiği bayinin bulunduğu caddeye otomobilini park etti. Araçtan inip bayiye giren Baytar'ı takip eden motosikletli 2 kişi ise bir süre etrafında dolaşıp, kapının açık olup olmadığını kontrol ettikleri otomobilin biraz ilerisinde durdu.

Motosikletten inen 1 kişi, otomobilin sol arka kapısını açtıktan sonra içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira çek bulunan çantayı aldı. O sırada bayi ziyaretinden dönen Baytar, önündeki minibüsten dolayı hırsızın çantayı aldığını görmedi ve yanından geçti. Şüpheli hızla uzaklaşırken, Baytar da otomobiline binerek bölgeden ayrıldı. Daha sonra çantanın otomobilde olmadığını fark eden Baytar, bayiye geri dönerek, güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

Otomobilden 1 milyon 200 bin TLlik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı

Kayıtlarda hırsızlık olayını gören Baytar, polise giderek şikayetçi oldu. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerde olayı gerçekleştirenlerin Ş.İ., A.B. ve R.T. olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilden 1 milyon 200 bin TLlik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı

HIRSIZI SANİYELERLE KAÇIRDI

Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletten inen şüpheli sol arka kapıyı açarak içindeki çantayı aldıktan hemen sonra, Ömer Baytar da önündeki minibüsün yüksekliğinden dolayı hırsızlık olayını görmeyerek, otomobiline binip, bölgeden ayrılıyor.

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