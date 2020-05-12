12.05.2020 - 10:56 | | DHA
Otomobilden 500 yıllık 2 el yazması İncil çıktı!
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajındaki kutuda 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç köyünde içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdaki kutu içerisinde el yazması 2 İncil ele geçirildi.
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 İncil, Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.