11.02.2021 - 15:06 | | DHA
Otomobili dağlık alanda bulundu! 2 çocuk babası 12 gündür kayıp
Afyonkarahisar’da ailesini ziyarete gelen 2 çocuk babası 28 yaşındaki Barış Çağlar, 12 gün önce ortadan kayboldu. Aracı dağlık alanda bulunan Barış Çağlar'ı arama çalışmaları sürüyor.
Isparta'da oturan evli ve 2 çocuk babası Barış Çağlar, baba evini ziyarete geldiği Dinar'da 31 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, Barış Çağlar için kayıp başvurusunda bulundu. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.
Gazi Mehmet Çavuş Mahallesi ve Bülücalan yolu üzerindeki dağlık alanda yapılan aramalarda, Barış Çağlar'ın otomobili yol üzerinde bulundu.
Barış Çağlar için iz takip ve kadavra köpekleri eşliğinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.